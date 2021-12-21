Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1900 за 1 тыс. кубометров впервые с 6 октября
Мир
В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности
Армия
Путин поручил внести коррективы в программы военных учений
Общество
Серийное производство турбовинтового пассажирского самолета начнется в 2025 году
Общество
В Свердловской области на месяц отменят QR-коды для входа в ТЦ
Мир
Сбежавшему в Белоруссию из Польши солдату заочно предъявили обвинения
Экономика
Стоимость нефти Urals упала ниже $70 впервые с июня
Экономика
Транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» приостановлен
Авто
Минпромторг предложил ограничить дилерскую наценку при продаже авто

В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности

В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по гарантиям безопасности
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова стать площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса (НАТО) с Россией по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.

Договорчики в строю: ждать ли диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности
И почему Москва готова обсуждать выдвинутые соглашения

«ОБСЕ предоставляет платформу для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира. Это включает обширное и разнообразное представительство 57 участвующих стран. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия», — подчеркнули в ОБСЕ.

Кроме того, в пресс-службе привели инструменты, с помощью которых этого можно достичь, а именно Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а также структурированный диалог о нынешних и будущих вызовах и угрозах безопасности в регионе ОБСЕ.

«Диалог как на политическом, так и на военном уровнях помогает возродить дух транспарентности в военных вопросах и способствует тому, чтобы находить точки соприкосновения. Как всегда, ОБСЕ готова оказать поддержку 57 государствам-членам в их усилиях», — заключили в пресс-службе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

За день до этого, 16 декабря, замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также по линии ОБСЕ.

Кроме того, она указала на то, что США вместе со странами Европы должны определить, существуют ли опасения РФ в области безопасности, которые они могут смягчить.

От НАТО официального ответа на этот счет пока нет. Как сообщила 20 декабря газета The Financial Times, страны альянса еще не определились с составом участников и форматом переговоров с Россией. В издании со ссылкой на источники в НАТО подчеркнули, что западные политики считают российские требования неприемлемыми, однако хотели бы избежать прямого отказа.

При этом глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 21 декабря рассказал о том, что у России есть план «Б», если Штаты и НАТО не отреагируют на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021