В ОБСЕ заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по безопасности

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готова стать площадкой для переговоров стран Североатлантического альянса (НАТО) с Россией по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе организации.

«ОБСЕ предоставляет платформу для диалога и сотрудничества такого масштаба, которого больше нет ни в одной точке мира. Это включает обширное и разнообразное представительство 57 участвующих стран. ОБСЕ предлагает спектр формальных и неформальных механизмов и инструментов, которые можно использовать для выстраивания диалога и создания атмосферы доверия», — подчеркнули в ОБСЕ.

Кроме того, в пресс-службе привели инструменты, с помощью которых этого можно достичь, а именно Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а также структурированный диалог о нынешних и будущих вызовах и угрозах безопасности в регионе ОБСЕ.

«Диалог как на политическом, так и на военном уровнях помогает возродить дух транспарентности в военных вопросах и способствует тому, чтобы находить точки соприкосновения. Как всегда, ОБСЕ готова оказать поддержку 57 государствам-членам в их усилиях», — заключили в пресс-службе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

За день до этого, 16 декабря, замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также по линии ОБСЕ.

Кроме того, она указала на то, что США вместе со странами Европы должны определить, существуют ли опасения РФ в области безопасности, которые они могут смягчить.

От НАТО официального ответа на этот счет пока нет. Как сообщила 20 декабря газета The Financial Times, страны альянса еще не определились с составом участников и форматом переговоров с Россией. В издании со ссылкой на источники в НАТО подчеркнули, что западные политики считают российские требования неприемлемыми, однако хотели бы избежать прямого отказа.

При этом глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 21 декабря рассказал о том, что у России есть план «Б», если Штаты и НАТО не отреагируют на предложения Москвы по гарантиям безопасности.