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Госдеп заявил об открытости США для консультаций с РФ в формате НАТО и ОБСЕ

Госдеп заявил об открытости США для консультаций с РФ в формате НАТО и ОБСЕ

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США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия — НАТО, а также в формате Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщила в пятницу, 17 декабря, замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Текст стенограммы выступления опубликован на сайте Госдепартамента.

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«Речь идет о суверенитете и территориальной целостности независимого государства — Украины. <...> Речь идет о праве НАТО принимать свои собственные решения, <...> о более широкой архитектуре европейской безопасности. <...> В более широком смысле речь идет о базовых правилах поведения в международной системе, которые ясно дают понять, что одна страна не может менять границы другой силой, одна страна не может диктовать другой свой выбор и решения касательно внешней политики», — отметила она.

Нуланд также указала на то, что Соединенные Штаты вместе со странами Европы должны определить, существуют ли опасения России в области безопасности, которые они могут смягчить.

«Россия стремится к пересмотру правил поведения в рамках европейской безопасности. Мы должны вместе, как союзники и партнеры, на европейском пространстве определить, есть ли у России опасения, по поводу которых мы можем сделать их (Россию — Ред.) более спокойными, а также вопросы, которые не подлежат обсуждению, включая право вето на суверенный выбор любой другой страны», — подчеркнула замгоссекретаря.

Ранее в этот день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

17 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.

Также в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия выразила готовность начать переговоры с США по гарантиям безопасности 18 декабря.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в альянс на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

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