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Песков назвал сроки начала переговоров с Вашингтоном по гарантиям безопасности

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Россия выразила готовность начать переговоры с США по гарантиям безопасности 18 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках для изучения Вашингтоном соответствующих предложений.

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«Сказано о готовности начать переговоры завтра», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, Россия предложила Соединенным Штатам провести переговоры по безопасности в Женеве. Он уточнил, что для этих переговоров Москва уже сформировала команду. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Она отметила, что РФ ожидает от США ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

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