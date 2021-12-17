Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиями безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 17 декабря на брифинге заявил, что Москва уже сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности.

Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.

«Мы призываем коллег быстро определиться и назначить представителей, которые вступят с нами в эти переговоры. Мы свою команду сформировали», — сказал он.

По словам Рябкова, у российской стороны есть понимание, что это будет межведомственный формат.

«Все эксперты, занимающиеся этой тематикой, с этой стороны в готовности. Так что будем смотреть», — сказал он.

Также дипломат заявил, что готов встретиться с представителями США и обсудить гарантии, где удобно, однако в Вашингтоне проблематично провести переговоры из-за визовых проблем.

«Здесь проблемы с визами, в американском посольстве, с выдачей виз, а нам трудно ехать подавать визовые заявки куда-то в Ереван или Нур-Султан, мы тогда к завтрашнему дню не успеем. Мы готовы там, где удобно, встретиться с американцами, сразу же этим заняться», — отметил он.

Ранее в пятницу МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

13 декабря Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул: то, что Россия осуществляет на своей территории, Запада не касается.