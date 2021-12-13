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Рябков исключил угрозу российского вторжения на Украину

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Российского вторжения на Украину не было и быть не может, США зациклились на этой теме. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза «российского вторжения» на Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он также отметил, что к НАТО на сегодняшний день нет доверия.

«Мы много раз оказывались в ситуации, когда сегодня заявляется одно, послезавтра другое, еще через год — третье, и всё это делается как ни в чем не бывало», — пояснил замглавы МИД РФ.

По его словам, Россия сейчас на самом высоком уровне требует юридических, правовых гарантий безопасности, так как до сих пор все обещания и обязательства оказывались «опрокинуты».

Он отметил, что союзники по НАТО действуют так, «как это выгодно и нужно им, они не хотят считаться с интересами нашей безопасности».

«Поэтому в подобного рода игры мы больше не играем и натовским заверениям не верим», — заключил Рябков.

12 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин указал американскому лидеру Джо Байдену на то, что российские войска никому не угрожают. Вместе с тем, по словам Пескова, в разговоре с Путиным президент США отметил, что в случае реального вторжения российских войск на Украину страна окажется финансово изолированной.

8 декабря Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

Онлайн-саммит РФ и США прошел 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит носил откровенный и деловой характер.

Вместе с тем в воскресенье «Группа семи» (G7) предупредила Россию о том, что возможное вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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