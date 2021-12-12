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G7 предупредила РФ о последствиях в случае нападения на Украину

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«Группа семи» (G7) предупредила Россию о том, что возможное вторжение на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену. Об этом говорится в отдельном заявлении, принятом 12 декабря главами внешнеполитических ведомств G7.

«У России не должно быть сомнений, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезную цену <...> Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником», — указано в заявлении.

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Накануне по итогам первого дня встречи глав МИД «Группы семи» было выражено единство насчет последствий для России в случае «вторжения» на Украину. Уточнялось, что если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, то это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

Спустя день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Запад переложил ответственность на Москву «за собственную халтуру» и ошибки, допущенные в отношении Киева. По ее словам, за стол переговоров по украинскому вопросу надо сажать «Украину с Украиной».

12 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин указал американскому лидеру Джо Байдену на то, что российские войска никому не угрожают. Вместе с тем, по словам Пескова, в разговоре с Путиным президент США отметил, что в случае реального вторжения российских войск на Украину страна окажется финансово изолированной.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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