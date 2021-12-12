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G7 предупредят РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину
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Захарова напомнила странам G7 об их ошибках на Украине

Захарова: за стол переговоров по Донбассу надо сажать «Украину с Украиной»
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Страны G7 призвали Российскую Федерацию и Украину вернуться за стол переговоров по Минским соглашениям, но за стол переговоров надо сажать «Украину с Украиной». Об этом в своем Telegram-канале написала 12 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее мнению, страны «Большой семерки», говоря об участии РФ в переговорах, расписались в неспособности отвечать за свои же ошибки.

«Вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе. Ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом», — перечислила дипломат действия Запада.

Также она отметила, что было попрано уважение интересов меньшинства (не по количественному признаку, а в связи с отсутствием возможности быть представленными во властных институтах) на примере поддержки киевского режима. Кроме того, Запад отказался работать с Киевом над выполнением комплекса Минских соглашений. Именно они давали надежду на перевод решения конфликта в переговорный режим, подчеркнула представитель МИДа.

При этом Запад переложил ответственность на Москву «за собственную халтуру».

«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», — заключила Захарова.

11 декабря по итогам первого дня встречи глав МИД Группы семи (G7) было выражено единство насчет последствий для России в случае якобы возможного вторжения на Украину. Уточнялось, что если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, то это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

10 декабря министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИД стран «Большой семерки» в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

7 декабря состоялись онлайн-переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер.

Байден в ходе беседы акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Путин ответил, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.

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