Госдеп заявил о единстве G7 насчет последствий при вторжении РФ на Украину

Главы МИДов Группы семи (G7) выразили единство насчет последствий для Москвы в случае возможного вторжения на Украину. Об этом сообщила представитель Госдепартамента в субботу, 11 декабря, по итогам первого дня встречи в Ливерпуле.

В Госдепе считают, что всё еще существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях Украины и РФ. Однако при невозможности его осуществления «придется пустить в ход более строгие меры», добавила она.

«Если они (власти России. — Ред.) решат не идти по этому пути [дипломатического снижения напряженности в отношениях], это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты, и G7 абсолютно едина в этом», — приводит слова представителя Госдепа Reuters.

Кроме того, по ее словам, главы внешнеполитических ведомств стран Большой семерки едины в своей обеспокоенности из-за якобы наращивания Россией войск на границе с Украиной.

За день до этого, 10 декабря, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИДов стран Большой семерки (G7) в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине. По словам главы дипломатии королевства, на встрече «самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу».

В тот же день Трасс написала в Twitter, что накануне встречи Группы семи обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины перед «лицом российской агрессии».

До этого в МИД Британии пояснили, что участники G7 встретятся на фоне обострения международной обстановки, которая связана с беспокойством западных стран из-за «перемещения» российских военных к границе с Украиной.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Встреча глав МИДов Большой семерки на северо-западе Англии пройдет с 11 по 12 декабря в здании Музея Ливерпуля. На мероприятие также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).