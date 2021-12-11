В Британии предложили создать фронт помощи Украине против России

На встрече глав МИД стран «Большой семерки» (G7) в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине. Об этом 10 декабря рассказала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«То, о чем пойдет речь на встрече G7 в эти выходные, — это демонстрация единства крупнейших экономик-единомышленников в том, что наша позиция против агрессии [РФ] в отношении Украины будет исключительно сильна», — заявила Трасс на пресс-конференции.

По словам главы дипломатии королевства, на встрече «самые влиятельные демократии мира выскажутся против агрессоров, которые пытаются подорвать свободу».

«Я хочу, чтобы страны G7 углубили связи между собой в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии и безопасность, с целью защищать и продвигать свободу и демократию по всему миру», — отметила глава британского внешнеполитического ведомства.

11 декабря Трасс написала в Twitter, что накануне встречи «Группы семи» обсудила с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопросы, касающиеся поддержки Украины перед «лицом российской агрессии».

В свою очередь, Блинкен накануне обсудил с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок «российскую агрессию в отношении Украины».

До этого в МИД Британии пояснили, что участники G7 встретятся на фоне обострения международной обстановки, которая связана с беспокойством западных стран из-за «перемещения» российских военных к границе с Украиной.

Встреча глав МИД «Большой семерки» на северо-западе Англии пройдет с 11 по 12 декабря в здании Музея Ливерпуля. На мероприятие также приглашены представители стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».