Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ ситуацию между РФ и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече обсудил с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок ситуацию между Россией и Украиной. Об этом 10 декабря сообщил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Разговор глав внешнеполитических ведомств состоялся в Ливерпуле в преддверии встречи министров иностранных дел стран «Группы семи» (G7), которая пройдет с 11 по 12 декабря.

«Госсекретарь Блинкен встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок на полях министерской встречи G7, чтобы обсудить российскую агрессию в отношении Украины, сотрудничество в области климата», — написал Прайс в Twitter.

10 декабря в МИД Британии сообщили, что участники G7 встретятся на фоне обострения международной обстановки, которая связана с беспокойством западных стран из-за «перемещения» российских военных к границе с Украиной.

9 декабря состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они длились около полутора часа.

Глава Белого дома пообещал Зеленскому, что США введут жесткие санкции против России в случае агрессии с ее стороны. Лидеры стран также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок по ситуации с Украиной в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».