Путин заявил Байдену об отсутствии угрозы со стороны российских войск

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска никому не угрожают. Об этом сообщил в воскресенье, 12 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Вместе с тем, по словам Пескова, в разговоре с Путиным президент США отметил, что в случае реального вторжения российских войск на Украину страна окажется финансово изолированной.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что если будет вот это эфемерное вторжение на Украину — видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда — тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», — добавил представитель Кремля.

Онлайн-саммит РФ и США прошел 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер.

12 декабря стало известно, что G7 предупредят Россию о тяжелых последствиях в случае якобы вторжения на Украину. В частности, речь идет об экономических мерах.

При этом в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Запад переложил ответственность на Москву «за собственную халтуру». По ее словам, за стол переговоров надо сажать «Украину с Украиной».

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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