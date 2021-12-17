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Россия предложила США провести переговоры по безопасности в Женеве

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Россия предложила Соединенным Штатам провести переговоры по безопасности в Женеве. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

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По его словам, представители России готовы «хоть завтра» вылететь для переговоров с США в третьей стране.

«Чтобы запустить эти важнейшие переговоры на базе, на платформе, на основе тех двух проектов документов», — пояснил на брифинге высокопоставленный дипломат.

Как добавил Рябков, представленные Россией два текста «составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, а они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе».

Москве нужен всеобъемлющий, максимально обязывающий подход в сфере безопасности.

«Другого варианта нет», — подчеркнул он.

Ранее в пятницу МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

В это же день генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал НАТО быть готовым к любому развитию событий на востоке Украины. По его словам, альянс «очень внимательно следит за тем, что делает Россия».

16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

13 декабря Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

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