Столтенберг призвал «готовиться к худшему» в ситуации на Украине

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 17 декабря призвал НАТО быть готовым к любому развитию событий на востоке Украины.

«То, что мы сейчас видим <...>, — это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. <…> Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания. <…> Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии, трансляция ведется на странице официального представителя альянса Оаны Лунгеску в Twitter.

По словам Столтенберга, альянс «очень внимательно следит за тем, что делает Россия».

Генсек добавил, что альянс должен быть готов защитить своих союзников.

«Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряженности, и это в первую очередь касается наших членов в регионе, в частности Болгарии», — заметил он.

Ранее в пятницу лидеры стран – членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Ранее, 13 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления стран «Большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Песков отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия хочет видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

8 декабря президент России Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он подчеркнул, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.