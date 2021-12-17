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Лидеры стран-членов ЕС единогласно выступили за продление санкций против России

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Лидеры стран-членов Евросоюза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом 17 декабря сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель в Twitter.

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«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России. Мы призываем Россию придерживаться своей части сделки и следовать Минским договоренностям», — говорится в сообщении.

По словам Мишеля, Кремль ждут серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Ранее, 16 декабря, Европарламент (ЕП) на пленарной сессии принял резолюцию, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению санкций против России в случае агрессии страны против Украины. За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69, воздержались 54.

Как заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, заявления ЕС о санкциях являются продолжением нагнетания обстановки. По его словам, если произойдут военные провокации, Россия ответит. Однако эти санкции ни на что не повлияют, заключил парламентарий.

15 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц сообщало, что ряд стран Евросоюза выступает против планов ввести новые санкции против РФ. Так, в частности, Франция, Италия, Испания и ФРГ отдают предпочтение переговорам. По данным агентства, противоречия в ЕС основаны и на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский Союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

Ранее, 13 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления стран «Большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Песков отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

Экономические санкции Евросоюза направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов РФ. Так, например, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, введен запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Помимо прочего, Европейский Союз ограничил доступ к ряду технологий и сервисов для добычи и разведки нефти.

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