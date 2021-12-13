Прямой эфир
Общество
Мурашко сообщил о состоянии заболевших COVID-19 из-за штамма «Омикрон» россиян
Мир
Политолог назвала пустой угрозу Польши прекратить взносы в ЕС
Общество
Бывший ученик православной гимназии в Серпухове пытался совершить самоубийство
Политика
Песков прокомментировал доработку проекта о QR-кодах на транспорте
Общество
В России за сутки выявили 29 558 случаев COVID-19
Общество
В Москве пройдет самый сильный снегопад с начала зимы
Мир
Джонсона обвинили в нарушении антиковидных мер
Общество
Голикова сообщила о выявлении «Омикрона» у 16 вернувшихся в РФ граждан
Мир
Байден ответил на вопросы об Украине на брифинге про торнадо в США
Мир
Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить COVID-сертификат

Песков назвал очередными угрозами заявления G7 о санкциях против РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления стран «Большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России являются очередными угрозами. Эта позиция понятна, и не нужно ее повторять. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

«Что касается очередных угроз в адрес России, предупреждения или угрозы, нам абсолютно понятна позиция, и не нужно повторять ее десять раз. Мы единственное, что хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована», — сказал он на брифинге.

Песков также отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения, однако таких обращений, по его словам, нет.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва также приветствовала бы призыв к Киеву выполнить обязательства по Минским договоренностям.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может, США просто зациклились на этой теме. Он также подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

12 декабря стало известно, что страны G7 намерены предупредить Россию, что вторжение на Украину будет иметь для нее тяжелые последствия и серьезную цену. Сообщалось, что министры финансов рассмотрят потенциальные санкции против России в случае якобы возможного нападения на Украину в понедельник. В частности, речь идет об экономических мерах.

11 декабря главы МИД стран «Большой семерки» выразили единство насчет последствий для России в случае «вторжения» на Украину. Уточнялось, что, если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

Ранее, 10 декабря, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИД стран «Большой семерки» в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад переложил ответственность на Москву «за собственную халтуру» и ошибки, допущенные в отношении Киева. Она подчеркнула, что за стол переговоров по украинскому вопросу надо сажать «Украину с Украиной».

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021