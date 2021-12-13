Песков назвал очередными угрозами заявления G7 о санкциях против РФ

Заявления стран «Большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России являются очередными угрозами. Эта позиция понятна, и не нужно ее повторять. Об этом 13 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается очередных угроз в адрес России, предупреждения или угрозы, нам абсолютно понятна позиция, и не нужно повторять ее десять раз. Мы единственное, что хотели бы, чтобы эта позиция была сбалансирована», — сказал он на брифинге.

Песков также отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения, однако таких обращений, по его словам, нет.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва также приветствовала бы призыв к Киеву выполнить обязательства по Минским договоренностям.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может, США просто зациклились на этой теме. Он также подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

12 декабря стало известно, что страны G7 намерены предупредить Россию, что вторжение на Украину будет иметь для нее тяжелые последствия и серьезную цену. Сообщалось, что министры финансов рассмотрят потенциальные санкции против России в случае якобы возможного нападения на Украину в понедельник. В частности, речь идет об экономических мерах.

11 декабря главы МИД стран «Большой семерки» выразили единство насчет последствий для России в случае «вторжения» на Украину. Уточнялось, что, если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

Ранее, 10 декабря, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что на встрече глав МИД стран «Большой семерки» в Ливерпуле обсудят создание единого фронта против политики России по отношению к Украине.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Запад переложил ответственность на Москву «за собственную халтуру» и ошибки, допущенные в отношении Киева. Она подчеркнула, что за стол переговоров по украинскому вопросу надо сажать «Украину с Украиной».

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».