Несколько стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций

Ряд стран Евросоюза (ЕС) выступает против планов ввести новые санкций против РФ из-за Украины. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц.

Так, по информации агентства, Франция, Италия, Испания и ФРГ отдают предпочтение переговорам.

«Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем подробно рассказывать о болезненных экономических мерах, которые они инициируют», — говорится в материале.

По данным Bloomberg, противоречия в ЕС основаны и на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления стран «Большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Песков отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

За день до этого стало известно, что страны G7 намерены предупредить Россию, что вторжение на Украину будет иметь для нее тяжелые последствия и серьезную цену. Сообщалось, что министры финансов рассмотрят потенциальные санкции против России в случае якобы возможного нападения.

11 декабря главы МИД стран G7 выразили единство насчет последствий для России. Уточнялось, что, если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может, США и страны Запада просто зациклились на этой теме. Он также подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».