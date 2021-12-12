Прямой эфир
Политика
Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена
Общество
В России за сутки выявили 29 929 случаев коронавируса
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Общество
Ученые допустили гибель 75 тыс. британцев за пять месяцев из-за «Омикрона»
Мир
Украина начнет производить реактивные беспилотники нового поколения
Спорт
Американская теннисистка возмутилась Олимпиадами в России и Китае
Спорт
Оливейра победил Порье на турнире UFC 269
Общество
Путин поздравил с 70-летием путешественника Федора Конюхова
Общество
СК заинтересовался разворотом самолета у Сочи из-за неопознанного судна
Мир
G7 предупредят РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину

G7 предупредят РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

G7 предупредят Россию, что вторжение на Украину будет иметь для нее тяжелые последствия и серьезную цену. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, Reuters со ссылкой на черновик коммюнике.

Отмечается, что министры финансов рассмотрят потенциальные санкции против России в случае якобы возможного нападения на Украину в понедельник. В частности, речь идет об экономических мерах.

В заверительной атмосфере: что Байден пообещал Зеленскому и чего ждать Донбассу
Помогли ли переговоры президента США с российским и украинским лидерами снизить напряженность

Накануне по итогам первого дня встречи глав МИД Группы семи было выражено единство насчет последствий для России в случае «вторжения» на Украину. Уточнялось, что если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, то это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

Спустя день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Запад переложил ответственность на Москву «за собственную халтуру» и ошибки, допущенные в отношении Киева. По ее словам, за стол переговоров по украинскому вопросу надо сажать «Украину с Украиной».

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 9 декабря также назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Также он отметил, что военная деятельность, которая осуществляется на национальной территории, не требует уведомления.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников якобы о планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021