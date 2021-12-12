G7 предупредят РФ о «тяжелых последствиях» в случае нападения на Украину

G7 предупредят Россию, что вторжение на Украину будет иметь для нее тяжелые последствия и серьезную цену. Об этом сообщает в воскресенье, 12 декабря, Reuters со ссылкой на черновик коммюнике.

Отмечается, что министры финансов рассмотрят потенциальные санкции против России в случае якобы возможного нападения на Украину в понедельник. В частности, речь идет об экономических мерах.

Накануне по итогам первого дня встречи глав МИД Группы семи было выражено единство насчет последствий для России в случае «вторжения» на Украину. Уточнялось, что если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, то это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

Спустя день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Запад переложил ответственность на Москву «за собственную халтуру» и ошибки, допущенные в отношении Киева. По ее словам, за стол переговоров по украинскому вопросу надо сажать «Украину с Украиной».

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 9 декабря также назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Также он отметил, что военная деятельность, которая осуществляется на национальной территории, не требует уведомления.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников якобы о планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».