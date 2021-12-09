Герасимов опроверг информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Такое заявление он сделал в четверг, 9 декабря, на брифинге, выступая перед военными атташе иностранных государств.

Он подчеркнул, что передислокация подразделений в рамках боевой подготовки — это обыденная практика для Вооруженных сил любого государства.

По его словам, украинские ВС заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых ракетных комплексов «Джавелин», которые были поставлены США, а кроме того, используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты, произведенные в Турции. Поставки Украине вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам, вследствие которых Киев не выполняет Минские договоренности.

«В результате обостряется и без того накаленная обстановка на востоке этой страны», — сказал он.

При этом он добавил, что любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться.

Также Герасимов отметил, что военная деятельность, которая осуществляется на национальной территории, не требует уведомления.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание перемещению войск по территории Российской Федерации», — уточнил он.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.