Рябков назвал втягивание Украины в НАТО неприемлемой угрозой для РФ

Втягивание Украины в Североатлантический альянс (НАТО) и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса является неприемлемой угрозой для безопасности. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Как хорошо известно США и НАТО, гипотетическое втягивание Украины в Североатлантический альянс с перспективой появления у наших рубежей ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России создает неприемлемую угрозу безопасности нашей страны, провоцируя тем самым серьезные риски для всех вовлеченных государств», — сообщил на брифинге Рябков.

Ранее в этот день МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение. США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение альянса на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.

Рябков заявлял «Интерфаксу», что Россия отрицает саму возможность постановки вопроса о вступлении Украины в НАТО.

По его словам, Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако, подчеркнул дипломат, готовности к этому со стороны Запада нет.

Ранее, 16 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки. Захарова отметила, что РФ ожидает от Соединенных Штатов ответа на предложения и конструктивной работы по проектам документов.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.