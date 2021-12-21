В МИД РФ заявили о плане Б по вопросу о гарантиях безопасности

У России есть план Б, если США и НАТО не отреагируют на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом во вторник, 21 декабря, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«План Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум — это жесткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем. И пора уже привыкнуть к мысли, что наши интересы должны защищаться», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Россия – 24».

Как отметил Гаврилов, речь идет о военно-техническом ответе или создании контругроз НАТО «в тех местах, где они не ожидают».

Ранее в этот день Гаврилов заявил, что Россия не допустит, чтобы инфраструктура НАТО была размещена в Грузии или на Украине. По его словам, действия Запада, затрагивающие вопросы безопасности России, не останутся без ответа.

Гаврилов отметил, что Москва ожидает, что США и Североатлантический альянс совершат шаги, которые сняли бы озабоченность России по вопросам военной безопасности.

20 декабря заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО. Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности. При этом Рябков заявил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности. По словам замглавы МИД РФ, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.