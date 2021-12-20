Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты пока не дали ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет, пока не ответили, мы ждем. <...> Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное, конечно, посмотреть, что нам скажут из Вашингтона», — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

При этом Рябков заявил, что Москва допускает положительное развитие отношений с Вашингтоном, если Штаты пойдут навстречу в вопросе гарантий безопасности. По словам замглавы МИД РФ, Штаты вряд ли откажутся от предложений России.

Однако, по его мнению, американская администрация может попытаться перевести данный вопрос в вялотекущий процесс, тогда как Москве ответ по гарантиям нужен срочно, ведь ситуация имеет тенденцию к ухудшению.

Кроме того, как рассказал Рябков, консультации между Россией и США по визовым вопросам в текущем году вряд ли состоятся.

«Я думаю, что это уже невозможно с учетом того, что сегодня 20 декабря, а никаких признаков готовности США хотя бы минимально скорректировать позицию по ключевым вопросам, о которых мы неоднократно говорили, нет. Все, что имеет место, — это некая косметика, такое украшательство своей собственной позиции. Мы это <…> именно так и расцениваем... Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет», — сказал Рябков.

Рябков добавил, что Москва пока не решила, будет ли отказываться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, если США и НАТО не примут предложения по гарантиям безопасности.

«Одно с другим не связано. У нас нет решения в пользу снятия этого моратория — наоборот, мораторий продолжает действовать, и он был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира», — сказал замглавы МИД РФ.

Днем ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.