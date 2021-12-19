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Грушко назвал понятными и откровенными предложения РФ по гарантиям безопасности

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Предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.

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«Они как раз составлены таким образом, чтобы всё было абсолютно понятно. Нас критикуют за то, что они очень откровенные. Но мы исходим из того, что сейчас настолько рискованный и поворотный момент в международных отношениях, когда вот эти намеки, какие-то увещевания, сигналы, подмигивания глазами — это просто не работает, что надо просто сесть и поговорить. Вот наши интересы», — сказал Грушко.

Ранее в этот день министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что страны НАТО намерены обсудить предложения России по гарантиям безопасности. Она отметила, что Москва не сможет навязывать альянсу свои взгляды.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 декабря заявил, что Россия предложила США провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, подчеркнув, что участие других стран лишит их смысла.

В тот же день стало известно, что США собираются дать ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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