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В ФРГ заявили о планах НАТО обсудить предложения РФ по гарантиям безопасности

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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что НАТО обсудило предложения России по гарантиям безопасности. Об этом глава оборонного ведомства рассказала 18 декабря во время визита в Литву.

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Ламбрехт заявила, что Москва не сможет навязывать альянсу свои взгляды.

«Мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом. Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — сказала министр обороны Германии на пресс-конференции.

Ранее в этот день экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен одним из первых дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности России.

Бывший украинский лидер отметил, что сейчас решается судьба Украины и «определяется стратегический горизонт ее развития». По мнению Порошенко, любые переговоры по гарантиям безопасности для России должны быть связаны с вопросами Крыма и Донбасса.

17 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.

В тот же день МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

18 декабря Рябков заявил, что Россия предложила США провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, подчеркнув, что участие других стран лишит их смысла.

В тот же день стало известно, что США собираются дать ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

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