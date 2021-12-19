В ФРГ заявили о планах НАТО обсудить предложения РФ по гарантиям безопасности

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что НАТО обсудило предложения России по гарантиям безопасности. Об этом глава оборонного ведомства рассказала 18 декабря во время визита в Литву.

Ламбрехт заявила, что Москва не сможет навязывать альянсу свои взгляды.

«Мы должны урегулировать напряженную ситуацию, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и посредством достойных доверия мер по сдерживанию. Сюда относится и то, что нам нужно разговаривать друг с другом. Это значит, что обсуждение предложений, которые были представлены Россией, — это правильно и важно, но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — сказала министр обороны Германии на пресс-конференции.

Ранее в этот день экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев должен одним из первых дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности России.

Бывший украинский лидер отметил, что сейчас решается судьба Украины и «определяется стратегический горизонт ее развития». По мнению Порошенко, любые переговоры по гарантиям безопасности для России должны быть связаны с вопросами Крыма и Донбасса.

17 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиям безопасности. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.

В тот же день МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

18 декабря Рябков заявил, что Россия предложила США провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, подчеркнув, что участие других стран лишит их смысла.

В тот же день стало известно, что США собираются дать ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.