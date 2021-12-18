Рябков заявил о необходимости в исключительно двусторонних переговорах с США

Россия предложила США провести двусторонние переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, подчеркнув, что участие других стран лишит их смысла. Об этом заявил ТАСС в субботу, 18 декабря, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это всё в прениях и словоблудии», — отметил он.

Ранее, 17 декабря, Рябков заявлял, что Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиями безопасности. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом. По словам Рябкова, у российской стороны есть понимание, что это будет межведомственный формат.

Также в пятницу МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.