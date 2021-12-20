В МИДе предупредили об ответе Москвы в случае размещения ударных средств НАТО

Москва ответит соразмерно при размещении ударных средств НАТО на своей территории. Об этом 20 декабря заявил в интервью «Российской газете» заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров», — пояснил он.

Грушко также отметил, что сейчас существует большая опасность в том, что оборваны контакты по военной линии между Россией и США.

«Отведение районов учений от границы соприкосновения, совместная работа по совершенствованию механизмов для избежания непреднамеренных военных инцидентов, установление минимально допустимой дистанции сближения с боевыми кораблями и боевыми самолетами — всё это требует включения каналов по военной линии. Это должны обсуждать специалисты. А НАТО почему-то считает это политической проблемой. Если мы серьезно хотим деэскалации путем введения мер, которые позволят отодвинуть опасность военных инцидентов со всеми рисками, то необходимо возобновлять каналы общения по военной линии», — сказал он.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

20 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии ответа США на предложения по гарантиям безопасности.