Путин прокомментировал договоренности с Байденом по безопасности

Российская сторона оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом 23 декабря заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя достигнутые в ходе переговоров договоренности с американским коллегой Джо Байденом.

Российский лидер проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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