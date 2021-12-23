США заявили о готовности к переговорам с РФ в январе 2022 года

США заявили о готовности к переговорам с Россией по гарантиям безопасности в начале января 2022 года. Об этом 23 декабря журналистам сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

В то же время он подчеркнул, что США полагают, что успех переговоров возможен только при снятии напряженности вокруг Украины.

«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», — добавил чиновник.

Ранее 23 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конкретные сроки проведения переговоров будут объявлены позже.

Также в этот день президент РФ Владимир Путин сообщил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве. При этом российский лидер уточнил, что представители с обеих сторон назначены.

В этот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в НАТО. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.