Контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил в среду, 22 декабря, глава офиса президента страны Андрей Ермак.

«В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение строго соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Это шаг к деэскалации на востоке», — написал Ермак на своей странице в Facеbook.

Как отметил глава офиса украинского лидера, «многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились».

Он выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские и рождественские праздники будут мирными.

Договоренность сторон о режиме прекращения огня в регионе подтвердил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен.

«Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года», — подчеркнул он.

Накануне, 21 декабря, власти Украины подготовили и передали партнерам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе. В этот день Ермак проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках минского процесса и в нормандском формате о прекращении войны и урегулировании ситуации в регионе.

Он отметил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины.

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же стало известно, что президент Украины и глава Белого дома Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

8 декабря полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса. По его мнению, именно из-за того, что стороны не могут достигнуть договоренности, в урегулировании ситуации нет прогресса.

В июле прошлого года контактная группа согласовала меры по контролю за соблюдением режима бессрочного прекращения огня. Договоренности, в частности, включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование сторонами любых видов летательных аппаратов, на ведение огня. Соглашения также предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора контактной группы.

Однако Киев так и не выполнил до конца эти договоренности. В частности, до сих пор не создан координационный механизм по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Кроме того, представители украинского командования постоянно делают заявления о возможности открывать ответный огонь на линии соприкосновения в Донбассе без всякого разбирательства.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.