Власти Украины подготовили и передали партнерам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе. Об этом 21 декабря сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак, передает его пресс-служба.

Отмечается, что в этот день глава офиса проинформировал украинских послов о ходе переговоров в рамках минского процесса и в нормандском формате о прекращении войны и урегулировании ситуации в Донбассе.

«Андрей Ермак отметил, что в последнее время эти переговоры продвигаются довольно сложно, но Украина пытается разными путями сдвинуть этот процесс. В частности, украинская сторона инициировала в рамках ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Ред.) ряд ключевых инициатив: возвращение в режим прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие пунктов пропуска. Также были подготовлены и переданы партнерам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс», — говорится в сообщении.

Он отметил, что руководство США приняло для себя решение включиться в процесс урегулирования на востоке Украины.

«При этом это не угрожает существованию нормандского формата. Это параллельный трек. Аналогичные вопросы мы обсудили сегодня с Великобританией. Такую же роль готова играть Турция», — цитирует Ермака пресс-служба.

Кроме того, по его словам, активную позицию по этому вопросу сейчас занимают президент Франции Эммануэль Макрон и руководство Евросоюза, в частности президент Европейского совета Шарль Мишель.

Ранее, 18 декабря, Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили шаги по «деэскалации ситуации вокруг Украины».

За день до этого Салливан заявил, что США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, однако не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны. Он подчеркнул, что США помогают Украине в оборонном обеспечении, потому что считают это необходимым для своих интересов.

Как отметил 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, он хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

10 декабря Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же стало известно, что президент Украины и глава Белого дома Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.