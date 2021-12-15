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Зеленский назвал ожидаемые от США действия в ситуации с Донбассом

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 декабря, заявил, что хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

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«Работает нормандский формат или нет, зависит только от результата. Если бы это зависело только от Украины, он бы работал надежнее и эффективнее. Мы работаем над параллельными шагами. Я рад, что США хотят играть в этом ту или иную роль. Я хотел бы, чтобы они играли главную роль, а не эпизодическую в мирном урегулировании (в Донбассе. — Ред.)», — заявил Зеленский в эфире телеканала «Рада».

Ранее в этот день президент Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе призвали возобновить конструктивную работу в нормандском формате. Также стороны договорились делать всё возможное для стабилизации ситуации в Донбассе.

13 декабря представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что предложение о продолжении переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины в нормандском формате остается в силе. По его словам, формат существует, и его поддерживает международное сообщество.

Ранее, 10 декабря, Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же стало известно, что президент Украины и глава Белого дома Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

7 декабря на переговорах президентов РФ и США обсуждалась внутриукраинская проблематика. Как отметили в Кремле, российский лидер «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

Формат саммитов с участием руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины был сформирован летом 2014 года. Его назвали нормандским.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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