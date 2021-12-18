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Глава офиса Зеленского и помощник Байдена обсудили ситуацию в Донбассе

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Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили шаги по «деэскалации ситуации вокруг Украины», сообщил Ермак в Twitter.

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«В рамках постоянного диалога провел очередной телефонный разговор с Джейком Салливаном. Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования (в Донбассе — Ред. )», — написал он.

Как подчеркнул глава офиса украинского президента, он ценит «постоянное и эффективное взаимодействие» Киева и Вашингтона.

Днем ранее Салливан заявил, что США ждут значимого прогресса в дипломатической работе вокруг Украины, однако не перестанут удовлетворять оборонные нужды страны. Он подчеркнул, что США помогают Украине в оборонном обеспечении, потому что считают это необходимым для своих интересов.

Как отметил 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, он хотел бы, чтобы США играли главную, а не эпизодическую роль в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее, 10 декабря, Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же стало известно, что президент Украины и глава Белого дома Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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