Грызлов заявил об отказе Киева согласовывать особенный статус Донбасса

Киев отказывается согласовать с ДНР и ЛНР особенности будущего статуса Донбасса, заявил в среду, 8 декабря, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

«В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу», — сказал он по итогам встречи Трехсторонней контактной группы.

По мнению Грызлова, именно из-за того, что стороны не могут достигнуть договоренности, в урегулировании ситуации нет прогресса.

Кроме того, как рассказал российский полпред, украинская делегация попросила на заседании ТКГ предоставить дополнительное время для подготовки предложений об усилении перемирия.

Он уточнил, что украинская делегация попросила предоставить дополнительное время, до 9 декабря, для подготовки предметных предложений по инициативе Донбасса.

«К сегодняшнему заседанию представителями Донецка и Луганска еще 2 декабря были внесены предложения о комплексе шагов по реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года. Представители Украины в течение восьмичасовых переговоров не смогли дать окончательный ответ на инициативу Донбасса», — заключил Грызлов.

По его словам, Киев обязан официально выразить несогласие с заявлениями руководства ВС Украины о возможности нарушения режима прекращения огня.

Ранее, 30 ноября, участники общественного движения «Мир Луганщине» опубликовали доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса.

В Донбассе, на линии соприкосновения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и официального Киева, регулярно фиксируются случаи нарушения прекращения режима огня.

Так, 29 ноября режим прекращения огня в ЛНР трижды нарушался вооруженными формированиями Украины. В результате обстрелов пострадали несколько жилых домов. Как сообщили участники движения «Мир Луганщине», в пострадавших домах проживали дети.

Ранее, 25 ноября, в ЛНР сообщили, что с 2014 года в результате действий украинских силовиков погибли более 1,7 тыс. мирных жителей республики, в том числе 25 детей. Еще около 3,3 тыс. человек получили ранения.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.