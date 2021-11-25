В ЛНР заявили о гибели более 1,7 тыс. мирных жителей от действий Украины
Более 1,7 тыс. мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли с 2014 года в результате военных операций украинских силовиков. Об этом 25 ноября в ходе онлайн-конференции сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.
Среди погибших — 25 детей. Ранения получили 3365 человек.
Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Старомарьевка и Гранитное. Ситуация на Украине продолжает вызывать «серьезную тревогу», заключила дипломат.
22 ноября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует проведение военной наступательной операции в Донбассе. Киев привержен поиску политико-дипломатического разрешения конфликта, добавил Кулеба.
Летом 2021 года в ЛНР и в Донецкой Народной Республике создали межведомственные рабочие группы по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе, их идентификации и увековечению памяти. Рабочая группа ЛНР начала работу в августе в селе Сабовка Славяносербского района.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота.