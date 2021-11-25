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Захарова указала на наступательные действия ВС Украины в Донбассе

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Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в районе населенных пунктов Старомарьевка и Гранитное. Об этом в четверг, 25 ноября, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга, ссылаясь на отчеты специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

«Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта», — отметила Захарова.

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По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство получает информацию об использовании запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киев получает из стран НАТО.

Также Захарова добавила, что ситуация на Украине продолжает вызывать «серьезную тревогу».

Ранее, 22 ноября, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не планирует проведение военной наступательной операции в Донбассе. Власти страны привержены поиску политико-дипломатического разрешения конфликта, добавил Кулеба.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что его ведомству ничего не известно о применении в Донбассе американского противотанкового ракетного комплекса Javelin. Он добавил, что воинственная риторика Украины свидетельствует о явном желании обострить конфликт в регионе.

21 ноября руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении Javelin в Донбассе. Он полагает, что они вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

Ранее, 12 ноября, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна закупит у Турции новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. По его словам, Украина намерена применять дроны, поскольку должна защищать независимость, в том числе согласно 51-й статье Устава ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

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