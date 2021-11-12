Украина закупит у Турции партию беспилотников Bayraktar в 2022 году

Украина закупит новую партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил министр обороны Алексей Резников по итогам поездки на Донбасс.

«Мы дополнительно планируем приобрести их [беспилотники] в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении вооруженных сил Украины», — цитирует Резникова пресс-служба министерства.

По его словам, Украина намерена применять дроны, поскольку должна защищать независимость, в том числе, согласно 51 статье устава ООН.

Кроме того, как рассказал глава ведомства, «турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для производства Bayraktar».

В пресс-службе МО Украины отметили, что в ходе поездки рабочая группа проинспектировала положение дел на передовых позициях украинских войск, ознакомилась с ситуацией на тех опорных пунктах, где чаще всего нарушается режим прекращения огня.

Руководитель оборонного ведомства и главнокомандующий ВС Валерий Залужный заслушали информацию о мерах по защите жизни и здоровья военнослужащих, гражданского населения.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины до этого сообщал, что военные первый раз применили ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar в Донбассе. Также говорилось, что он с помощью управляемой бомбы уничтожил гаубицу противника.

В МИД ДНР опровергли высказывание Киева о применении Bayraktar для удара по позициям ополченцев в Донбассе.

«Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить», — сказала полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Она отметила, что ранее украинские силовики уже использовали турецкие Bayraktar в Донбассе, но исключительно для наблюдения, разведки, но данные беспилотники никогда еще не пересекали границы.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Bayraktar TB2 — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА. На Bayraktar есть системы лазерного наведения, они способны нести до четырех ракет. Беспилотники могут поразить цель на расстоянии до 8 км.