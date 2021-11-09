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В ДНР назвали фейком заявления Киева о применении дрона Bayraktar

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Высказывание Киева о применении беспилотника Bayraktar для удара по позициям ополченцев в Донбассе не соответствует действительности. Об этом 9 ноября сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины до этого сообщал, что военные первый раз применили ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar в Донбассе. А также говорилось, что он с помощью управляемой бомбы уничтожил гаубицу противника.

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В МИД ДНР заявили, что эта информация проверяется.

«Конкретный случай боевого применения «Байрактара» не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк. Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить», — сказала Никонорова «РИА Новости».

Она отметила, что ранее украинские силовики уже использовали турецкие Bayraktar в Донбассе, но исключительно для наблюдения, разведки, но данные беспилотники никогда еще не пересекали границы.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в октябре подчеркивал, что применение Киевом беспилотника якобы не идет в разрез с минскими договоренностями. Постпред РФ при ООН Василий Небензя счел очень опасной игрой использование Украиной беспилотников в Донбассе, добавив при этом, что Киев даже не представляет ее последствий.

Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.

Ранее 9 ноября сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили расположенный в серой зоне поселок Старомарьевка и подняли над ним свой флаг. Как уточнила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, Украинские военные также вырыли траншеи.

По ее словам, Киев игнорировал все запросы представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) по захвату Старомарьевки.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота.

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