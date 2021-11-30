Общественники рассказали о преступлениях украинских силовиков

Участники общественного движения «Мир Луганщине» 30 ноября опубликовали доказательства преступлений украинских силовиков на территории Донбасса.

В Telegram-канале проекта «Не забудем, не простим!» были опубликованы жуткие фотографии, которые доказывают зверства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В нашем распоряжении имеются ужасающие фотографии, которые были сделаны на Донбассе, начиная с 2014 года. На них — доказательства зверств и бесчеловечности украинских карателей. Невыносимые пытки, сдирание кожи, расстрелы, удушения людей, артиллерийские и авиационные удары по мирным жителям, то, чего не пожелаешь своему заклятому врагу», — сказано в сообщении движения.

В Донбассе, на линии соприкосновения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и официального Киева, регулярно фиксируются случаи нарушения прекращения режима огня.

Так, 29 ноября режим прекращения огня в ЛНР трижды нарушался вооруженными формированиями Украины. В результате обстрелов пострадали несколько жилых домов. Как сообщили участники движения «Мир Луганщине», в пострадавших домах проживали дети.

Ранее, 25 ноября, в ЛНР сообщили, что с 2014 года в результате действий украинских силовиков погибли более 1,7 тыс. мирных жителей республики, в том числе 25 детей. Еще около 3,3 тыс. человек получили ранения.

До этого, 31 мая, ВСУ обстреляли школу и ясли-сад в поселке Золотое-5 в ЛНР, в то время когда там находились дети. Никто из детей не пострадал.

18 мая на подконтрольной Киеву части Луганской области пострадала 10-летняя девочка. На детской площадке, где она находилась, взорвался сигнальный патрон.

3 апреля в результате обстрела окраины Донецка погиб ребенок 2016 года рождения. Также ранения различной степени тяжести получила женщина 1954 года рождения. Они находились во дворе жилого дома в поселении Александровское, когда беспилотник сбросил на этот район взрывное устройство.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.