В Луганской области ребенок пострадал в результате взрыва на детской площадке

На подконтрольной Киеву части Луганской области пострадала 10-летняя девочка. Предположительно, на детской площадке, где она находилась, взорвался сигнальный патрон. Об этом 18 мая сообщает пресс-секретарь областного управления полиции Татьяна Погукай.

Погукай отметила, что взрыв произошел в 17:00. После происшествия девочку госпитализировали, а на месте взрыва проводятся следственные действия.

«В Северодонецке в результате взрыва, предварительно, сигнального патрона пострадал ребенок», — написала Погукай в Facebook.

Ранее, 14 апреля, представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о гибели мирного жителя от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечается, украинская армия тогда как минимум пять раз нарушила режим прекращения огня в регионе, произведя обстрел из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстреляны были Донецк, поселки Старомихайловка, Лозовое, Веселое и Ясное.

2 апреля украинские военные снова нарушили режим перемирия и произвели атаку с применением тяжелых вооружений и беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры. В результате взрыва боеприпаса во дворе дома по улице Дорожной в поселке Александровском погиб пятилетний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения.

3 апреля стало известно, что в ДНР возложили ответственность за гибель ребенка на командира 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Геннадия Шаповалова.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.