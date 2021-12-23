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Песков назвал переговоры по безопасности отдельным направлением работы

Песков: гарантии для РФ обсудят отдельно от стратегической стабильности
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Переговоры по предложенным РФ гарантиям безопасности не затронут вопросы стратегической стабильности — существующего формата консультаций Москвы и Вашингтона. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Будет отдельное направление. Стратегическая стабильность — это отдельное направление, а обсуждение российских предложений, которые были сформулированы в проектах двух документов, это другое направление», — отметил пресс-секретарь президента РФ в эфире Первого канала.

Кроме того, он подчеркнул, что, приведут ли переговоры к новой встрече Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, будет зависеть от риторики американских коллег во время диалога.

Ранее в четверг посол США в Москве Джон Салливан выразил готовность Соединенных Штатов совместно с НАТО взаимодействовать с Россией по гарантиям безопасности. При этом он отметил, что США на переговорах с РФ не пойдут на компромисс по вопросам отношений с союзниками по НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

30 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о том, что по итогам второго раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности РФ и Соединенные Штаты договорились создать две рабочие группы, которые будут заниматься вопросами этой тематики.

В конце июля на первой консультации по стратегической стабильности в Женеве делегации РФ и США возглавляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Штатов Венди Шерман. В пресс-службе МИД России сообщили, что было проведено обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, а также перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

16 июня состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности и договорились о продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). С тех пор состоялось два раунда консультаций США и РФ.

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