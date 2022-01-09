Захарова заявила о рабочем настрое России перед переговорами с США

Россия идет на переговоры с США по гарантиям безопасности с рабочим настроем. Об этом 9 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что первый раунд российско-американских переговоров в Женеве намечен на вечер 9 января.

«Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд узкого состава переговоров с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня — 9 и 10 января — они посвятят переговорному процессу», — рассказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

9 января российская делегации прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Со стороны российского дипведомства ее возглавляет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Американскую дипломатию представит первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Основной день переговоров намечен на понедельник, 10 января. Но, как ожидается, уже сегодня вечером стороны проведут предварительную часть встречи.

Как отметил Рябков, предстоящий диалог России и США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей. Он подчеркнул, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой», у российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях. Замминистра также отмечал, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с США.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Россия и США 9–10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия–НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.