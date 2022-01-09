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Рябков сообщил о четкой позиции России на предстоящих переговорах с США в Женеве
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Рябков сообщил о четкой позиции России на предстоящих переговорах с США в Женеве

Замглавы МИД Рябков: диалог с США по безопасности может ограничиться одной встречей
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Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков 9 января заявил, что предстоящий диалог России и США в Женеве по гарантиям безопасности может ограничиться одной встречей.

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Он отметил, что такое возможно, если США не проявят интерес к готовности обсуждать позицию Москвы.

«Я ничего не могу исключать, это вполне возможный сценарий, и у американцев, особенно у их группы поддержки в лице других натовских стран, не должно быть никаких иллюзий на этот счет», — сказал Рябков «РИА Новости».

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Москва едет на встречу «не с протянутой рукой». У российской стороны есть «четко сформулированная задача», которую она будет решать на своих условиях.

Рябков пояснил, что «если мы будем ходить по кругу и повторять одно и то же, если не увидим ни малейших признаков готовности с той стороны учесть наши приоритеты, отреагировать на них конструктивным образом, тогда диалог станет беспредметным».

Ранее политик сообщил, что у России нет оптимизма в преддверии переговоров с Соединенными Штатами.

Он отметил, что Москва хочет «договориться динамично, без пауз». Однако, по его словам, «предполагать прогресс, тем более быстрый … наивно».

Россия и США 9–10 января в Женеве проведут консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

31 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились, что обсуждение гарантий безопасности будет проходить по трем направлениям — в Женеве, Брюсселе (в рамках контактов РФ — НАТО) и Вене (РФ — ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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