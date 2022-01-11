Расстались при своем: к чему Россия и США пришли в Женеве

Требование России к НАТО вернуться на позиции 1997 года и не размещать у ее границ вооружения — это императив, от которого Москва не может отказаться . Об этом по итогам переговоров РФ и США в Женеве заявил глава российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков . Он подчеркнул, что дальнейшая работа по гарантиям будет зависеть от того, как 12 января пройдет Совет Россия–НАТО, хотя по итогам диалога, прошедшего 10 января, видно, что США очень серьезно подошли к российским предложениям по безопасности. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, первая в этом цикле встреча задает тон контактов на всех других площадках. А от тональности в Брюсселе и Вене зависит, будут ли стороны говорить друг с другом дальше или же они останутся в условиях военной напряженности.

Восемь часов

10 января в Женеве прошли российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Они продлились почти восемь часов . Делегации возглавили замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. После встречи они дали отдельные пресс-конференции.

По оценке Сергея Рябкова, США «очень серьезно подошли к российским предложениям», и сам «разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Нерасширение НАТО на восток, возвращение Североатлантического альянса на позиции до 1997 года (тогда был подписан Основополагающий акт Россия– НАТО) и правовые гарантии того, что он не будет размещать свои ударные средства у российских рубежей — это, по словам дипломата, императив , от которого Москва отказываться не будет. РФ надеется, что Штаты смогут объяснить это своим союзникам, но пока эти «вопросы подвешены, и мы не видим, что с американской стороны есть понимание императивности их решения в устраивающем нас ключе», подчеркнул Сергей Рябков.

Уэнди Шерман, в свою очередь, заявила: Вашингтон не согласен с ограничением на прием в альянс новых членов . «Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса», — подчеркнула она.

Расстались при своем Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Встреча в Женеве стала первой в череде переговоров по гарантиям на разных площадках: на 12 января запланирован Совет Россия–​​​​​​​НАТО, на 13 января — диалог в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Накануне женевского диалога в Twitter Уэнди Шерман подчеркнула: обсуждать европейскую безопасность без своих союзников и партнеров Штаты не намерены.

По словам Сергея Рябкова, теперь всё зависит от того, как пройдут именно эти встречи — особый акцент он сделал на переговорах с альянсом. Только после этого можно будет говорить о том, стоит ли продолжать начатую работу, и если да, то в каком формате .

— Обе стороны прямо говорили, что переговоры в Женеве проводятся с тем, чтобы прозондировать почву, — сказал «Известиям» профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм. — Никто не ожидал прорывов, но и США, и Россия хотят определить, есть ли основания для дальнейших контактов. Встреча в Женеве задаст тон дискуссиям в Брюсселе и Вене. Учитывая количество делегаций, которые будут участвовать в этих дискуссиях, вероятен лишь обмен мнениями . И хотя серьезные переговоры пока невозможны, тональность грядущего разговора даст понимание того, идем ли мы в сторону дипломатического решения или же мы останемся в условиях военной напряженности.

Российско-американские переговоры влияют не только на ситуацию с европейской безопасностью, но и на валютные рынки: так, первые полноценные в 2022 году торги начались заметным укреплением рубля к доллару — в момент итоговых заявлений он подорожал на 35 копеек.

У каждого свой рычаг

Свою позицию РФ отразила в проектах двух документов — соглашения с НАТО и договора с США . Их МИД РФ опубликовал 17 декабря. Суть российских предложений к Вашингтону сводится к следующему :

— стороны не размещают своих военных в тех районах, где это будет восприниматься как угроза; не развертывают ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) за рубежом и там, откуда могут угрожать другой стороне;

— они не размещают ядерное оружие за рубежом и возвращают к себе уже развернутое; отказываются от военных учений по сценариям, которые предполагают применение ядерного оружия;

— их тяжелые бомбардировщики в ядерном и неядерном оснащении не летают за пределами их неба, а боевые корабли не присутствуют в районах вне национальных вод, откуда они могут поражать цели на территории другой стороны;

— США исключают расширение НАТО на восток и прием в организацию стран бывшего СССР;

— США обязуются не создавать военные базы в этих странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.

Расстались при своем Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

В Вашингтоне, изучив российские предложения, заявили, что с какими-то из них Штаты бы согласились, «с какими-то, например, касающимися НАТО, конечно, нет» . В числе тем, по которым возможен компромисс, госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил ракеты средней и меньшей дальности: 9 января в интервью телеканалу ABC он допустил, что Договор о РСМД может быть восстановлен. По оценке дипломата, также можно договориться о том, чтобы сократить масштаб военных учений в Европе.

У обеих сторон есть чем подкрепить свои переговорные позиции. У Москвы это концентрация войск на границе с Украиной . О ней западные страны говорили на протяжении ноября 2021 года, обвиняя Россию в потенциальной «агрессии» против ее соседа. В Кремле присутствие военных на западных рубежах не отрицали, упирая на то, что формирования остались там после российско-белорусских учений «Запад-2021» и что РФ имеет право перемещать войска на своей территории; однако обвинения в якобы готовящемся вторжении на Украину в РФ категорически отвергают . Как заявил 18 ноября на Коллегии МИД президент Владимир Путин, «нужно, чтобы это состояние у них [западных стран] сохранялось как можно дольше» — «чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь не нужный нам конфликт».

США в Женеву приехали со своим рычагом: как сообщило 9 января со ссылкой на источники агентство Associated Press, если Россия нападет на Украину, Штаты внесут ее в список стран, к которым применяют самые жесткие санкции , — это Иран, КНДР, Куба и Сирия. Эти меры, по словам собеседника агентства, могут затронуть российскую финансовую систему и секторы, «которые Кремль оценивает как критически важные».

— Сам факт этих встреч является победой России, и очень печально, что для их проведения потребовался кризис, который в случае продолжения реально угрожал перерасти в военный конфликт , — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению (VCDNP) Николай Соков. — Прошли по краю, но теперь внезапно США и НАТО «обнаружили», что проблемы есть, и их можно попробовать решить. Вплоть до того, что США теперь рассматривают идеи по ракетам средней дальности, которые Россия выдвинула год назад и на которые тогда вообще никто не обратил внимания . В общем, угроза войны прочищает мозги, пусть и не всем. Остается надеяться, что переговоры не провалятся сразу, а то вероятен еще один кризис, даже более острый.

Что куда вписывается

Нынешняя встреча во многом созвучна с российско-американским диалогом по стратегической стабильности. Он начался после саммита Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшегося в июне 2021 года в той же Женеве . В рамках этих консультаций Москва и Вашингтон должны договориться, как они будут контролировать и сокращать свои вооружения после того, как в 2026 году истечет Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

За последние полгода прошло уже два раунда консультаций по стратстабильности — в июле и сентябре 2021-го. Их промежуточный итог в том, что РФ и США создали две рабочие группы: 1. по принципам и задачам будущего контроля над вооружениями; 2. по потенциалам и действиям, способным иметь стратегический эффект.

И хотя у нынешней встречи с консультациями много общего — состав делегаций, место переговоров и часть повестки — в Москве подчеркивают: это два отдельных трека . Как заявил ранее в интервью «Известиям» Сергей Рябков, Россия не увязывает перспективы диалога по стратстабильности с успехом или неудачей в разговоре по гарантиям безопасности. «Это пересекающиеся, но не идентичные концентрические окружности», — подчеркнул дипломат, пояснив, что некоторые вопросы — например, тему РСМД — можно обсуждать в обоих форматах.

Расстались при своем Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам двусторонних переговоров Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Вместе с тем, по словам Сергея Рябкова, «американские коллеги по некоторым признакам хотели бы, наоборот, тему гарантий безопасности сделать элементом диалога по стратегической стабильности». И действительно, в своих официальных сообщениях переговоры 10 января Госдепартамент обозначает как «внеочередную встречу в рамках диалога по стратстабильности» . Такая привязка противоречит российскому подходу, хотя, по словам Сергея Рябкова, нынешние консультации велись в рамках именно этого формата.

— Полагаю, здесь имеет место расхождение приоритетов. Американцы таким путем, видимо, пытаются сузить повестку и привязать этот процесс к более важному для непосредственно их безопасности. С российской стороны, возможно, опасаются негативного влияния возможных проблем с «гарантиями» на трек «стратстабильности» , — пояснил «Известиям» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Главную ставку в экспертном сообществе делают именно на российско-американский диалог .

— Здесь возможны два разных канала, но скорее вероятно создание третьей рабочей группы или расширение мандата одной из двух существующих, — сказал «Известиям» Николай Соков. — Вероятен провал Совета Россия– НАТО с возможным возобновлением после длительного перерыва. Если будет прорыв в двусторонке, то после трудных обсуждений с НАТО что-то может начать складываться .

Что касается ОБСЕ, то, по словам эксперта, запуск консультаций будет трудным; «но это ожидаемо — этот формат вообще довольно медлительный, как и любая многосторонка». Таким образом, есть неплохая вероятность успеха в традиционных переговорных форматах, пусть и с новыми мандатами, и очень низкая — в формате НАТО, подытожил Николай Соков.