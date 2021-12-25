Ни да ни нет: НАТО захотело разместить контингент в Болгарии

НАТО предложило разместить дополнительный контингент в Болгарии. На такие шаги в организации намерены пойти в ответ на «сосредоточение на границе с Украиной около 100 тыс. российских военных». В Софии к этой инициативе отнеслись неоднозначно. Министр обороны выступил против, а премьер страны был не столь категоричен. Подробности — в материале «Известий».

Новая провокация России

« Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал США Тод Уолтерс недавно предложил по секретной видеосвязи с военными стран-партнеров НАТО разместить в Болгарии и Румынии дополнительный контингент войск альянса в рамках миссии Enhanced Forward Presence. Усилить присутствие альянса на восточном фланге хотели бы до 1,5 тыс. человек. В Польше и странах Балтии эти подразделения тренируются вместе с местными военными с 2017 года», — сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

В 2016 году после Варшавского саммита НАТО Североатлантический блок решил увеличить передовое присутствие в странах Балтии и Польше. Реализовывать программу начали через год. В этих государствах на ротационной основе разместили четыре подразделения численностью до батальона.

Немецкое издание сообщает, что нынешнее увеличение военного присутствия «стало бы самым крупным пополнением механизма коллективной обороны со времен окончания холодной войны» и «подходящим сигналом в ответ на размещение 100 тыс. российских военнослужащих на границе с Украиной».

Ни да, ни нет Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Spc. Jabari Clyburn

Пресс-секретарь генсека альянса Оана Лонгеску не стала отвечать на вопросы Der Spiegel, отметив, что «НАТО будет оставаться бдительным и предпримет все необходимые шаги для защиты партнеров по блоку от любой угрозы».

Издание отмечает, что «восточноевропейцы приветствовали бы символическое увеличение войск на восточном фланге». Но другие страны, в частности Германия, — против. Этот вопрос еще больше увеличил бы внутриполитические противоречия в новой коалиции. «Зеленые», возглавившие МИД, уже продемонстрировали, что готовы увеличить войска на восточном фланге альянса. Но в СДПГ были бы против. Особенно представители левого крыла. «Окружение лидера парламентской группы Рольфа Мютзениха воспримет такую новую миссию НАТО как провокацию России, поэтому отнесется к ней критически», — сообщает издание.

И нашим и вашим

Неоднозначно к этой инициативе отнеслись и в самой Софии, вступившей в НАТО в 2004 году. Сейчас в Болгарии находится небольшой штаб для подразделений по интеграции сил НАТО (NIFUs) . Его используют для подготовки войск. Он также выполняет функцию базы для войск быстрого развертывания.

« Размещение войск альянса на болгарской территории не соответствует ни интересам Болгарии, ни интересам самого блока», — отреагировал министр обороны Стефан Янев . По его словам, «нет оснований пока рассматривать действия российских войск в качестве прямой угрозы для НАТО», а «передвижение российский войск на границе с Украиной не является поводом для размещения военных альянса на территории Болгарии». На своей странице в Facebook глава Минобороны Болгарии отметил, что «на данным момент нет предпосылок, оправдавших бы размещение в Болгарии войск НАТО».

Ни да, ни нет Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Impactpressgroup.Org

Премьер-министр страны Кирил Петков был не столь категоричен. По его словам, заявление Янева «не является официальной позицией болгарского правительства». «Эта тема не обсуждалась ни в совете министров, ни с нашими партнерами. Заявление на эту тему — личное мнение министра, которое ни в коем случае не выражает официальную позицию правительства», — пояснил глава кабмина. Петков также добавил, что, «несмотря на лояльность Североатлантическому блоку, Болгария остается сторонником решения всех конфликтов дипломатическим путем».

Сами жители Болгарии также восприняли в штыки планы НАТО разместить дополнительные силы на территории своей страны из-за происходящего на Украине . Под публикацией в местном издании «Дневник» многие пользователи указали, что это может быть опасным и «США используют Болгарию как платформу для военных целей». «Если они хотят воевать с Россией, пусть воюют на Аляске. Почему США нужно вести войну через буфер из европейских стран?» — задавались вопросом некоторые пользователи в комментариях. Другие писали, что у балканской страны нет общей границы с Россией и вообще пророссийские настроения в государстве по-прежнему сильны. Есть и те, кто напомнил, что «НАТО создано для защиты стран-членов, а не Украины или любого другого государства, не входящего в блок». Впрочем, есть и те, кто считает, что тогда «появятся новые рабочие места и деньги».

Неровные отношения

В последнее время отношения Софии и Москвы нельзя назвать ровными. Полтора года назад Болгария вдвое сократила покупки российского газа. Замещать поставки решили сжиженным газом из США и азербайджанским по газопроводу TANAP.

Ни да, ни нет Здание посольства РФ в Болгарии Фото: ТАСС/Игорь Ленкин

Между странами также разгорелся громкий шпионский скандал . Болгарский МИД обвинил одного из сотрудников российского посольства в сборе с 2017 года информации «о механизмах избирательного процесса», а другого — в попытке «получить доступ к информации в области энергетики и энергетической безопасности». Обоих объявили персонами нон грата. В российском внешнеполитическом ведомстве высылку дипломатов назвали провокацией, нацеленной «на срыв ранее достигнутых договоренностей» и «отравление атмосферы дружбы между Софией и Москвой».

Осложняют взаимодействие и болезненные воспоминания России о срыве по вине болгарской стороны проекта «Южный поток». Болгария отказалась от строительства газопровода по дну Черного моря под давлением ЕС и США . Серьезным ударом стала приостановка сотрудничества в самый разгар строительства АЭС «Белене», которая привела к разбирательствам в международном арбитраже.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов уверен, что для многих балканских государств характерно подобное маневрирование . Ведь там население традиционно с симпатией относится к России. И при этом страны — члены НАТО и Евросоюза. «Разыгрывая российскую карту, лидеры выторговывают наиболее выгодные условия. Болгарии приходится маневрировать: население настроено пророссийски, а власти доказывают свою лояльность Западу», — отметил политолог.

Особенно неровными отношения Софии и Москвы стали в последние годы , пояснил эксперт. « Но при этом очевидно и то, что Болгария никогда в своей истории не воспринимала Россию как угрозу безопасности . К тому же страны не граничат, едва ли могут быть какие-то конфликты. У Румынии могут быть вопросы относительно Приднестровья, Украины, Молдавии. Болгария — балканская страна. Опасения вызывает Турция. Хотя это вовсе не означает, что Болгария — российский агент внутри НАТО или ЕС. Политики в Софии понимают, что Россия — это не та проблема, из-за которой у них должна болеть голова», — полагает Кортунов.

Ни да, ни нет Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отмечает, что в Болгарии решения о том, как строить отношения с другими государствами, принимают исходя из того, кто в этот момент находится у власти . «Страна колеблется из одной стороны в другую. Это показывала история с газопроводом «Южный поток», когда София его то поддерживала, то нет. США недвусмысленно дали понять, что в случае, если произойдет полномасштабная эскалация украинского конфликта, Вашингтон будет наращивать военное присутствие в странах НАТО в Восточной Европе. Американские войска есть в Румынии, которая проводит более однозначную проамериканскую и прозападную политику и занимает гораздо более враждебную позицию в отношении России», — считает специалист.