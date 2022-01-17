Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Губернатор Подмосковья потребовал усилить работу по уборке и вывозу снега
Мир
Глава минобороны Британии сравнил расширение НАТО и блокаду Ленинграда
Спорт
Определен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры
Политика
Путин поддержал идею присвоить Астрахани звание «Город трудовой доблести»
Мир
Facebook восстановила доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене
Общество
Автомобилистов в Москве призвали к осторожности из-за метели и гололедицы
Недвижимость
Вторичка в России подорожала почти на 19% за год
Мир
Путин провел телефонный разговор с премьером Пакистана
Мир
Посол Франции заявил о готовности ЕС обсуждать с Россией гарантии безопасности
Политика
В Совфеде назвали формат G7 ничего не решающим элитным полком
Сюжет:

Лавров указал на обязанность Украины выполнять Минские договоренности

Лавров: никакого плана «Б» по Минским договоренностям у Киева быть не может
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у них быть не может. Об этом заявил в понедельник, 17 января, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Для украинского режима никакого плана Б быть не может, есть только Минские соглашения, которые <...> Киев обязан досконально выполнить», — отметил министр.

По его словам, Украина находится под внешним управлением США. При этом Лавров обратил внимание на то, что Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

«Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США <…> Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить наконец Минские договоренности», — заключил глава МИД РФ.

Ранее в этот день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается. По его словам, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

Морозный конфликт: чем закончился 2021 год для Донбасса
И о каком будущем мечтают в непризнанных республиках

В тот же день депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер сообщил, что нормандский формат определенно надо возродить. Он добавил, что Германия настаивает на выполнении Минских соглашений.

До этого, 31 декабря, Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022