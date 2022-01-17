Лавров указал на обязанность Украины выполнять Минские договоренности

Власти Украины обязаны выполнять Минские договоренности, никакого плана Б у них быть не может. Об этом заявил в понедельник, 17 января, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Для украинского режима никакого плана Б быть не может, есть только Минские соглашения, которые <...> Киев обязан досконально выполнить», — отметил министр.

По его словам, Украина находится под внешним управлением США. При этом Лавров обратил внимание на то, что Вашингтон в состоянии заставить Киев выполнить Минские соглашения.

«Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США <…> Вашингтон вполне в состоянии просто заставить киевский режим выполнить наконец Минские договоренности», — заключил глава МИД РФ.

Ранее в этот день зампред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что ситуация в Донбассе сильно ухудшается. По его словам, это наводит на мысль о том, что Киев не исключает силового сценария развития событий.

В тот же день депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер сообщил, что нормандский формат определенно надо возродить. Он добавил, что Германия настаивает на выполнении Минских соглашений.

До этого, 31 декабря, Лавров заявил, что гражданская война на Украине далека от завершения. По его словам, киевские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе.

23 декабря президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.