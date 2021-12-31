Лавров отметил нежелание Украины принимать шаги по урегулированию в Донбассе

Гражданская война на Украине далека от завершения, власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского «Комплекса мер», — подчеркнул Лавров в интервью «РИА Новости», опубликованном 31 декабря.

По его словам, российская сторона с сожалением видит, что «милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов».

При этом он добавил, что страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России. На территории страны, как указал министр, строят базы и проводят учения.

«Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад», — отметил глава МИД РФ.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что в Донбассе проживают сотни тысяч граждан России. Лавров заверил, что российская сторона предпримет все меры для их защиты и урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Ранее, 29 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским усилия, направленные на мирное разрешение конфликта в Донбассе. При этом за день до этого посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что участие Соединенных Штатов в существующем нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе сложно с дипломатической точки зрения.

24 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.