Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вместо того чтобы положить конец длящейся уже восьмой год гражданской войне, Киев, похоже, готовится к силовому решению проблемы Донбасса, как они ее называют», — сообщила Захарова.

По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за прошедшие две недели насчитала там в пять раз больше нарушений режима прекращения огня, отметила официальный представитель МИД РФ.

Накануне президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

В тот же день представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что украинские власти не планируют проведение силовой операции на востоке страны. Он отметил, что власти страны проделали большую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня.

23 декабря стало известно, что контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Глава офиса президента страны Андрей Ермак выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские праздники будут мирными.

Договоренность сторон о режиме прекращения огня в регионе подтвердил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.

В тот же день полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова заявила, что представители Киева отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.