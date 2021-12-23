В ДНР рассказали об отказе Киева открыть КПП в новогодние праздники

Представители Киева отказались возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе в период новогодних праздников. Такое решение было объявлено на встрече трехсторонней контактной группы по региону, заявила полномочный представитель ДНР на переговорах Наталья Никонорова.

По ее словам, возобновление работы КПВВ между Донбассом и Украиной на период новогодних и рождественских праздников могло пройти при предварительном согласовании и соблюдении ряда эпидемиологических условий.

«Но украинская сторона буквально сразу же, даже без обсуждения и уточнения подробностей, ответила на это предложение отказом», — сказала Никонорова.

В настоящее время передвижение через КПП на линии соприкосновения в Донбассе ограничено из-за пандемии коронавируса и осуществляется по определенным дням и в соответствии с решением специального штаба.

Ранее в среду стало известно, что контактная группа по Донбассу сделала шаг к деэскалации на востоке Украины и договорилась вновь строго соблюдать режим прекращения огня. Глава офиса президента страны Андрей Ермак выразил надежду, что на этот раз прекращение огня будет устойчивым, и пообещал, что ближайшие рождественские и рождественские праздники будут мирными.

Договоренность сторон о режиме прекращения огня в регионе подтвердил специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе Микко Киннунен.

Накануне, 21 декабря, власти Украины подготовили и передали партнерам комплексные инициативы — 10 шагов, реализация которых сможет разблокировать мирный процесс в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.