В МИД Украины опровергли подготовку военной операции в Донбассе

Украинские власти не планируют проведение силовой операции на востоке страны. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Украина стремится исключительно к миру, и постоянные усилия украинского руководства для того, чтобы сдвинуть с места мирный процесс, прежде всего в нормандском формате, ярко иллюстрируют приверженность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — приводит его слова «Русская служба Би-би-си».

Как отметил представитель ведомства, украинская сторона проделала большую работу, чтобы добиться возобновления режима прекращения огня.

Ранее в этот день российский лидер в ходе пресс-конференции предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

Россия остается посредником согласно Минским соглашениям, но ее хотят сделать стороной конфликта, напомнил он.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.