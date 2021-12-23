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Путин ответил на вопрос о будущем Донбасса

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Будущее Донбасса определят местные жители. Об этом 23 декабря заявил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

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«Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые живут на этих территориях», — сказал Путин.

Россия остается посредником, согласно Минским соглашениям, но ее хотят сделать стороной конфликта, напомнил он. Говоря о происходящем на Украине, Путин обратил внимание на полную нищету.

«То, что сегодня происходит на Украине, — полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда некоторые депутаты рады приезжают в регионы, пенсионеры с ними встречаются и говорят: «За что вы нас уничтожаете?» — добавил Путин.

Отвечая на вопрос, можно ли отдавать приказы российским солдатам стрелять по украинским военнослужащим, президент РФ предложил журналисту поинтересоваться в Киеве, как оттуда отдают приказы стрелять по Донбассу.

«У нас ведь были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня могут отдать только вышестоящие руководители. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить эти обстрелы вообще. А киевские власти взяли и отменили это решение, спросите их, зачем они это сделали и как они смогли это сделать, стрелять по своим гражданам, если они считают Донбасс своим», — продолжил российский лидер.

Путин обратил внимание, что власти Украины не соблюдают Минские соглашения. Вместо выборов в Донбассе вводится военная администрация, привел он пример.

Должны быть контакты с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, но Киев не только не вносит предложений, но и отказывается контактировать с Донбассом.

Ранее в ходе пресс-конференции он прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние радикальных политиков, заключил Путин.

Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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