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Посол Украины заявила о сложностях участия в нормандском формате для США

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Посол Украины в США Оксана Маркарова 28 декабря заявила, что участие Соединенных Штатов в существующих форматах по урегулированию ситуации в Донбассе сложно с дипломатической точки зрения.

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По ее мнению, проще создать новый формат, но Вашингтон уже является активным участником переговорного процесса: состоялись встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, был визит в Россию помощницы госсекретаря Карен Донфрид, а до этого приезд в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса.

«Состоится ли вступление США в какой-либо существующий формат? Мы понимаем, что с дипломатической точки зрения это может быть сложно сделать и проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы», — сказала Маркарова в интервью LB.ua.

9 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия не против подключения США к нормандскому формату. Однако он отметил, что Москва не совсем понимает, с чем Соединенные Штаты могут прийти в этот формат.

15 декабря президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе призвали возобновить конструктивную работу в нормандском формате.

Ранее, 10 декабря, Зеленский допустил проведение всеукраинского референдума по Донбассу и прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Тогда же стало известно, что президент Украины и глава Белого дома Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

24 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на проведение переговоров в нормандском формате в 2022 году.

Формат саммитов с участием руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины был сформирован летом 2014 года. Его назвали нормандским.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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